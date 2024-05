Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, B 523

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (30.05.2024)

Tuningen - B 523 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Tuningen Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige kam mit seiner Suzuki im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 81 ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung ins Krankenhaus. An seinem Bike entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell