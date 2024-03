Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern für den 15.-17.03.24

Simmern/Hunsrück (ots)

Mehrere Einbrüche im Dienstgebiet

Kirchberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Einfamilienhaus in der Inspektionsgasse in Kirchberg eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierfür mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Sohren - Einbruch ins Jugendzentrum

Ebenfalls in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter eine Scheibe am Jugendzentrum in Sohren ein und konnten so in Innere gelangen. Es wurden vor allem hochwertige Elektronikgeräte entwendet. Auch hier steht die genaue Schadenshöhe noch nicht fest.

Kisselbach- Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus In der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Liebshausener Straße in Kisselbach. Auch hier schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe mittels eines Stein ein. Durch den Leerstand kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Diebstahl. Der Sachschaden steht noch nicht endgültig fest.

Aufgrund des eher "lauten" Tatausführung in allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Simmern um Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen in dem genannten Tatzeitraum.

Riesweiler - Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich auf der B50 zwischen Simmern und Riesweiler

Am Freitag den 15.03.2024 gegen 19:33 Uhr kam es im Baustellenbereich auf der B50 zwischen den Anschlussstellen Simmern-Mitte und Riesweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Die beiden Geschädigten befuhren die in diesem Bereich einspurige Bundesstraße in Fahrtrichtung Rheinböllen, als im Gegenverkehr ein Verkehrsteilnehmer verbotswidrig zum Überholen ausscherte. Ein Frontalzusammenstoß konnte glücklicherweise durch eine Vollbremsung verhindert werden. Jedoch kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall. Der unbekannte Überholer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Aufgrund längerer Fahrzeugschlangen in beide Fahrtrichtungen bittet die Polizei auch in diesem Fall um Zeugenhinweise.

