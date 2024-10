Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Emil-Maier-Straße/ Oberndorfer Straße- Polizei sucht unbekannten Autofahrer (09.10.2024)

Dunningen (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall auf der Kreuzung Emil-Maier-Straße/ Oberndorfer Straße gekommen. Ein 83-jähriger Fahrer eines Ford C-Max war auf der Emil-Maier-Straße in Richtung Oberndorfer Straße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Bösingen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer. In der Folge fuhr der Ford C-Max über die Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stehen. Der Senior blieb unverletzt. Ohne seine Pflichten als Beteiligter eines Unfalls nachzugehen, fuhr der Unfallbeteiligte in Richtung Bösingen davon. Hierbei soll es sich um ein graues oder beigefarbenes Auto, eventuell einen Ford Galaxy, gehandelt haben. Dieser dürfte Beschädigungen an der linken fahrzeugfront aufweisen. Der Fahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen.

