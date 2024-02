Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Drei geparkte Autos mutwillig demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 10.02.2024, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, sind drei geparkte Autos auf einem Parkplatz in der Clissoner Straße in Klettgau-Erzingen mutwillig demoliert worden. An zwei Pkws wurden die Außenspiegel beschädigt, am dritten der Scheibenwischer, so dass auch noch die Windschutzscheibe Blessuren davontrug. In unmittelbarer Nähe fand eine Fastnachtsveranstaltung statt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) hofft auf Zeugenhinweise!

