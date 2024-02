POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Aachenstraße/Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen (05.02.2024)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Sonntag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 21.45 Uhr in eine Wohnung in der Stockholzstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich erst über ein Blechdach und anschließend über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Nachdem der Einbrecher kurz drauf durch die nach Hause kommenden Bewohner gestört worden ...

mehr