Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch in Schwimmbad

In der Nacht auf Sonntag war ein Unbekannter in Langenau zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr betrat der Unbekannte das Gelände des Schwimmbads in der Wörthstraße. Dort gelangte er auf bislang unbekannte Art und Weise in den Kassenbereich. Er fand einen Tresor und flexte ihn auf. Die darin befindlichen Tageseinnahmen nahm er an sich und flüchtete. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3312 entgegen

++++1721310

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

