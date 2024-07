Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrraddiebstähle, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In Oos und Lichtental kam es von Samstag auf Sonntag zu zwei Einbrüchen mit anschließenden Fahrraddiebstählen. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über die verschlossene Garagentür Zutritt zu einem Kellerabteil in der Breisgaustraße. Hierbei entwendeten sie ein E-Klapprad der Marke Zweiradkontor Sperling, einen Fahrrad Akku und zwei Ladegeräte im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Auch in Lichtental kam es in der gleichen Nacht zwischen 19:30 Uhr und 11 Uhr zu einem Einbruch mit Fahrraddiebstählen durch unbekannte Täter. Die Gesuchten drangen ebenfalls auf noch unbekannte Weise in eine verschlossene Garage in der Eckbergstraße ein und stahlen dabei insgesamt drei Fahrräder. Zeugen die sachdienstliche Hinweise zu den Einbrüchen und Diebstählen geben können, wenden sich bitte an die Ermittler des Polizeirevier Baden-Baden unter 07221 680-0.

