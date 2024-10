Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B 14

Landkreis Tuttlingen) Vorfahrtsunfall auf der Bundesstraße 14 (10.10.2024)

Aldingen - B 14 (ots)

Auf der B 14 ist es wegen einer Vorfahrtsmissachtung am Donnerstag, gegen 20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 61-jährige Toyota-Fahrerin bog von der Landesstraße 434 auf die B 14 in Richtung Aldingen ein. Währenddessen übersah sie einen dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten 32-Jährigen in einem Mitsubishi und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer verletzten sich durch den Unfall und mussten durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Mit einem entstandenen Gesamtschaden von 14.000 Euro mussten die Autos abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell