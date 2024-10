Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer auf der Wieselsbergstraße verletzt (08.10.2024)

VS-Villingen (ots)

Auf der Abfahrt von der Bundesstraße 33 zur Wieselsbergstraße ist es am Dienstag zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Eine 63-Jährige fuhr in Richtung Donaueschingen und an der Abfahrt zur Wieselsbergstraße von der B 33 ab. An der Einmündung übersah sie auf dem quer verlaufenden Radweg einen 38-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Radler auf die Straße und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell