POL-MA: Meckesheim: Bahn erfasst PKW an Bahnübergang , PM Nr.2

Meckesheim (ots)

Um kurz vor 7 Uhr fährt eine S-Bahn in Richtung Mannheim Hauptbahnhof, als sie mit einem VW kollidierte, der sich zum Unfallzeitpunkt auf den Gleisen befand. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des VW nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und wurde unverzüglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bahn war mit mehr als 100 Personen besetzt und wird derzeit geräumt. Verletzte gab es bislang unter den Passagieren keine. Der Bahnverkehr ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Nähere Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet.

