POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Katze steckt in gekipptem Fenster fest (11.10.2024)

Tuningen (ots) - In Tuningen ist es am Freitag, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Hauptstraße gekommen. Ein, auf Höhe der Nummer 2 am Fahrbahnrand geparkter grauer Toyota Auris wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer, - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - an der hinteren ...

mehr