POL-HA: Zwei Männer lassen sich per Taxi von Wuppertal nach Hagen fahren und begleichen Rechnung nicht

Hagen--Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Mann beleidigte und schlug am Montagnachmittag (16.09.2024) in der Innenstadt einen 17-Jährigen. Der in Hagen wohnhafte Jugendliche war, gemeinsam mit einem Bekannten, zu Fuß in der Fußgängerzone unterwegs. Der Unbekannte lief ihnen dabei hinterher und beleidigte den 17-Jährigen. An einer der Bushaltestellen am ...

