Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung in der Innenstadt - Unbekannter greift 17-Jährigen an

Hagen--Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beleidigte und schlug am Montagnachmittag (16.09.2024) in der Innenstadt einen 17-Jährigen. Der in Hagen wohnhafte Jugendliche war, gemeinsam mit einem Bekannten, zu Fuß in der Fußgängerzone unterwegs. Der Unbekannte lief ihnen dabei hinterher und beleidigte den 17-Jährigen. An einer der Bushaltestellen am Sparkassen-Karree griff der Unbekannte den Jugendlichen dann an, indem er ihm mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Als der 17-Jährige sich zur Wehr setzte, trat der Angreifer ihm zwischen die Beine und flüchtete dann. Der leicht verletzte Jugendliche alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass er den Angreifer flüchtig kennen würde und deshalb dessen Namen wisse. Die Beamten trafen ihn im Umfeld nicht mehr an. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung übernommen. (sen)

