Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Worblinger Straße - blauen Mercedes A-Klasse angefahren und geflüchtet (28./29.08.2024)

Singen (ots)

Rund 3.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht auf Donnerstag in der Worblinger Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den auf Höhe der Hausnummer 33 geparkten blauen Mercedes der A-Klasse, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am hinteren, linken Kotflügel. Ohne den Unfall anzuzeigen fuhr der Unbekannte danach jedoch davon.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, 07731 888-0 entgegen.

