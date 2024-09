Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen des Schwerpunktdienstes und der Zivilfahnder erfolgreich - Drogen und Messer sichergestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag, 13.09.24, im Zeitraum von 18:00 - 02:00 Uhr, führten die Beamten des Schwerpunktdienstes als Teil der Polizeisonderdienste der Hagener Polizei gemeinsam mit den Zivilfahndern Kontrollen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes, in Wehringhausen und Altenhagen durch. An den für Drogendealer und Unruhestifter typischen und bekannten Orten kontrollierten die Beamten eine Vielzahl von Personen. Dabei fanden sie im Bahnhofsbereich eine größere Anzahl verkaufsfertig verpacktes Marihuana auf. Bei einem Mann stellten die Polizisten eine größere Menge Marihuana und Amphetamin fest. Auch zwei Messer stellten sie zur Gefahrenabwehr sicher. Die Polizisten legten mehrere Anzeigen und Berichte vor. Zudem erteilten sie zehn Platzverweise. Weitere Kontrollen werden folgen. (hir)

