POL-HA: Polizisten nehmen aggressiven Randalierer in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Eine Passantin meldete der Polizei am Samstag (14.09.) gegen 1.30 Uhr über den Notruf einen Mann, der am Graf-von-Galen-Ring andere Personen belästigen und provozieren solle und scheinbar nach Konflikten suche. Eine Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf den 31-Jährigen. Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie er wahllos auf Passanten zuging, diese belästigte und laut wurde. Der Besitzer eines Imbisses nahm bereits als Vorsichtsmaßnahme einen Stuhl weg, der sich in Griffweite des Mannes befand. Als die Polizisten den 31-Jährigen ansprachen, wirkte er alkoholisiert. Er wurde immer wieder laut und kam den Anweisungen, sich ruhig zu verhalten, nicht nach. Fragen der Beamten nach seinen weiteren Plänen für den Abend, beantwortete er nicht. Die Mitteilerin des Einsatzes kam hinzu und gab an, dass der 31-Jährige vor dem Eintreffen der Polizei eines Cafés verwiesen wurde. Er sei jedoch immer wieder zurückgekehrt, habe durchweg Menschen angepöbelt und deshalb mit anderen Gästen fast vor einer körperlichen Auseinandersetzung gestanden. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen schließlich aufgrund seiner Alkoholisierung, des aggressiven Gemütszustandes und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. (arn)

