Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A6: Mehr als 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr verlor ein 32-jähriger Nissan-Fahrer auf der A6 die Kontrolle über dessen Fahrzeug und verunfallte.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann am Autobahnkreuz Viernheim auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn auf, als er plötzlich niesen musste. Um sich anschließend die verunreinigten Hände zu säubern, soll der 32-Jährige den Spurhalteassistenten aktiviert haben. Vor der Zufahrt zum Parkplatz Linsenbühl hatte der Fahrer den Straßenverlauf nicht mehr im Blick und kollidierte mit dem dortigen Aufpralldämpfer. Letztlich kam das Fahrzeug in der Leitplanke zum Stehen. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell