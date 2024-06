Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Zwei Männer entwenden diverse Autokennzeichen

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Nacht zu Mittwoch (19.6.), um 1.15 Uhr zwei ihm unbekannte Männer, die zu Fuß in der Alten Dorfstraße in Richtung Süden unterwegs waren. In ihren Händen hielten beide jung wirkenden Männer diverse Autokennzeichen. Der Zeuge sprach die schlanken etwa 180cm bis 190cm großen Männer auf die Kennzeichen an, woraufhin diese zügig zu Fuß über die Westerbergstraße in Richtung Hambachweg flüchteten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass an insgesamt sieben Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet wurden. In der Alten Dorfstraße waren ein Opel, ein Skoda und zwei VW betroffen, in der Parkstraße sowie am Pemberville Platz ebenfalls je ein VW und An den Seppen ein Renault. Einer der beiden Personen trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Jogginganzug, die andere Person war komplett schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den beiden Unbekannten machen können, um Hinweise unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeidienststelle.

