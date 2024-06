Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 17-Jähriger von E-Scooter gestoßen - Unbekannte entwendet Elektroroller

Herford (ots)

(jd) Gestern (19.6.) fuhr ein 17-jähriger Herforder mit seinem E-Scooter von der Kreuzung Friedhofstraße/Hermannstraße in Richtung des Aawiesenparks. Um 18.45 Uhr befand er sich etwa mittig des Parks als plötzlich und unvermittelt ein Mann hinter dem dortigen Gebüsch hervorsprang. Der Unbekannte trat mit voller Wucht auf den 17-Jährigen ein und stieß ihn durch den Tritt vom Scooter. Dann nahm sich der Unbekannte den E-Scooter und fuhr damit davon. An dem E-Scooter der Marke Ninebot ist ein gelbes Band am Lenker befestigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem etwa 30 Jahre alten, 170-180cm großen Unbekannten ein. Er hat einen blonden Vollbart und braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein dunkelgrünes T-Shirt und eine grüne Shorts. Die Fahndung verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können, werden daher gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

