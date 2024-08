Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis/ Hirschhorn: Unbekannte stehlen Geräte zur Bekämpfung der Schweinpest - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis/ Hirschhorn (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh zwei Stromkästen mit Solarpanel und Batterie von Grünstücken an der B45 zwischen Eberbach und Gammelsbach. Die Geräte dienten der Versorgung der Elektrozäune, die der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest entgegenwirken sollen. Ihr Wert lag bei knapp 1.400 Euro. Bei Hirschhorn schlug die unbekannte Täterschaft bereits am Vortag zu. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagfrüh wurde von einem umzäunten Grundstück ein Stromkasten mit Solarpanel und Batterie entwendet. Die Gerätschaften standen auf einem Flurstück an der B45 am Ortseingang von Hirschhorn. Der entstandene Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Eberbach nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell