LPI-G: Motorrad gestohlen

Gera (ots) - Gera. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug in Brand und es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro. Der Brand wurde der Polizei in der vergangenen Nacht (12.07.2024, 02:00 Uhr) gemeldet. Der Ereignisort befindet sich in der Angerstraße in Ronneburg. Zum Brandgeschehen ermittelt nun die Kripo und sucht nach möglichen Zeugen. Bezugsnummer 0179218/2024. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

