POL-PDNR: Einbruch in Bäckerei

Windhagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Blumenkübel in Windhagen in der Niederwindhagener Straße beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

