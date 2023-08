Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Nach mehreren Ladeneinbrüchen und Diebstählen am Wochenende in U-Haft

Leipzig (ots)

Das Amtsgericht Leipzig ordnete heute Nachmittag Untersuchungshaft für einen 23-jährigen Italiener wegen mehreren Diebstählen am Wochenende an.

Bereits in der Nacht vom Freitag zum Samstag brach der 23-Jährige in eine Filiale in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof ein und konnte unerkannt entkommen. Dabei erbeutete er über 1.000 Euro. Allerdings hatte er nicht bedacht, dass der Hauptbahnhof videoüberwacht ist. Die Bundespolizei Leipzig sichtete die Aufnahmen und entdeckte den unbekannten Mann. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde er bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt. Aufgrund der starken Ähnlichkeit zum Vorfall von Freitagnacht, wurde der Italiener auch noch einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und Vergleichsbilder aufgenommen. Allerdings hielten diese Maßnahmen den Mann nicht davon ab nur wenige Stunden später in zwei nebeneinanderliegende Geschäfte im Hauptbahnhof einzudringen. Auch hier wurden die entsprechenden Videoaufnahmen gesichert. Am Montagabend setzte er dann seine Einbruchsserie im Leipziger Hauptbahnhof fort. Wiederum drang er in ein Geschäft ein, wurde aber dort gestellt und von der Bundespolizei Leipzig festgenommen.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Leipzig wurde Untersuchungshaft beim Amtsgericht beantragt. Durch das Amtsgericht Leipzig wurde heute Nachmittag Untersuchungshaft angeordnet. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

