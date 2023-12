POL-RE: Marl: Raub auf Aldimarkt an der Zechenstraße

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Bergstraße wurde ein Fahrradfahrer aus Marl schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Marl fuhr auf der Bergstraße in den Kreisverkehr an der Adolf-Grimme-Straße ein. Als er diesen in Richtung Einkaufszentrum verließ, kollidierte er ...

mehr