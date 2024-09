Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger randaliert in Notaufnahme und greift Pfleger an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 26-jähriger Hagener randalierte am Samstagnachmittag (14.09.2024) in der Notaufnahme des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses Hagen und griff einen Pfleger an. Gegen 16.00 Uhr wartete der 26-Jährige in einem Behandlungszimmer der Notfallambulanz darauf, behandelt zu werden. Plötzlich begann er damit, Schubladen aus einem Schrank herauszureißen und darin befindliche Medikamente sowie Spritzen auf dem Boden zu verteilen. Als einer der Pfleger auf die Situation aufmerksam wurde und das weitere Vorgehen des Randalierers unterbinden wollte, griff der 26-Jährige ihn an. Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und beschädigte die Arbeitskleidung des Pflegers. Mit mehreren Kollegen gelang es dem Pflegepersonal, den Angreifer festzuhalten und an die Polizei zu übergeben. Die Beamten legten dem 26-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,9 Promille an. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen der Körperverletzung und der Sachbeschädigung gegen den Hagener ein. (sen)

