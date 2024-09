POL-HA: Paar randaliert in den Elbershallen - Ingewahrsamnahme mit Widerstand

Hagen-Vorhalle (ots) - Bereits am Freitagnachmittag (13.09.2024) warfen bislang unbekannte Personen einen Metallpoller von einer Fußgängerbrücke in Vorhalle herunter auf die befahrene Straße. Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Mercedes über die Becheltestraße in Richtung Vorhalle. Wenige ...

mehr