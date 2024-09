POL-HA: 13-Jährige beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein 26-jähriger Hagener randalierte am Samstagnachmittag (14.09.2024) in der Notaufnahme des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses Hagen und griff einen Pfleger an. Gegen 16.00 Uhr wartete der 26-Jährige in einem Behandlungszimmer der Notfallambulanz darauf, behandelt zu werden. Plötzlich begann er damit, Schubladen aus einem Schrank herauszureißen und darin befindliche Medikamente sowie ...

mehr