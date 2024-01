POL-EN: Gevelsberg: Öffentlichkeitsfahndung- Ladendiebe entwenden zwei Mac Books

Sprockhövel (ots) - Am 11.01.2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Becker. Unbekannte Täter schlugen die Terrassentürscheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck im geringen vierstelligen Wert gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. ...

