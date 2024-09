Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst der Polizei Hagen führt Kontrollen während der Roadpol Safety Day´s durch

Hagen (ots)

Am Montag (16.09.) beteiligte sich auch die Polizei Hagen an den Roadpol Safety Day´s. Der Verkehrsdienst der Behörde nahm die landesweite Aktion zum Anlass und führte Kontrollen im Hagener Stadtgebiet durch.

So suchten die Beamten in den frühen Morgenstunden die Straße "Am Sportpark" auf, um das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an der Bushaltestelle (roter Punkt) beim Vorbeifahren an stehenden Linienbussen/Schulbussen bei eingeschaltetem Warnblinklicht zu prüfen. Gegen 07:45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte eine 32 Jahre alte Hagenerin, da sie mit ihrem VW nicht mit Schrittgeschwindigkeit an dem Linienbus vorbeifuhr. Die festgestellte Geschwindigkeit betrug 42 km/h. Bei der weiteren Überprüfung der Fahrtauglichkeit verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf unterschiedliche Substanzen. Eine Blutprobenentnahme wurde eingeleitet, die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten der 32-Jährigen die Weiterfahrt.

Nur ein paar Minuten später konnten ein 44-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau jeweils auf E-Scootern auf der Wehringhauser Straße durch eine weitere Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes angehalten und überprüft werden. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass beide Personen im öffentlichen Straßenverkehr mit den Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs waren, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Der jeweils freiwillige Drogenvortest verlief bei beiden positiv. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. (arn)

