Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gaststätte (09.10.2024 - 10.10.2024)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen und drei versuchten Einbrüchen an verschiedenen Gebäuden in der Innenstadt gekommen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in das Romäus Gymnasium und eine Gaststätte in der Brunnenstraße. Während sie in der Schule keine Beute machten, entwendeten sie in der Gaststätte neben Spirituosen auch verschiedene andere Gegenstände im dreistelligen Wert.

An zwei weiteren Läden in der Rietstraße und einem in der Bogengasse scheiterten die Einbrecher und gelangten nicht in die Innenräume.

Die Höhe des bei den Einbrüchen verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Innenstadt beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell