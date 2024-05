POL-VIE: Niederkrüchten-Boscherhausen: Sachbeschädigung an Beregnungsanlage

Viersen-Ummer (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Gebäude eines Beerdigungsinstituts auf der Straße 'Fitzplei' in Viersen ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Büro. Noch steht nicht fest, was der oder die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die 02162-377-0. /wg (412) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

