Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Strohfiguren angezündet

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 2:45 Uhr brannten mehrere Strohfiguren auf der Mönchengladbacher Straße in Elmpt. Ein Zeuge entdeckte die lichterloh brennenden Strohfiguren und alarmierte die Rettungskräfte. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen. Falls sie also was gesehen haben, melden Sie Ihre Informationen bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /jk (411)

