POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Kradfahrer kommt von Landstraße ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.03.2024, kurz nach 15.00 Uhr, kam ein 50-jähriger Kradfahrer in einer Kurve von der Landstraße 159 ab. Er befuhr die Landstraße zwischen der Wellendinger Säge und Roggenbach, als er mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Grünfläche stürzte. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik in die Schweiz geflogen. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

