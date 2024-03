Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt an mehreren in der Stuttgarter Straße geparkten Autos die Reifen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, etwa 07 Uhr, hat ein unbekannter Täter in dem Bereich zwischen der Stuttgarter Straße 188 und der Stuttgarter Straße 198 beim Vorbeigehen an insgesamt vier geparkten Autos vermutlich mit einem Messer jeweils in einen Reifen der abgestellten Fahrzeuge gestochen. So machte sich der Täter an einem Opel Cascade, an einem Mercedes der C-Klasse, einem Skoda Fabia sowie an einem VW Golf zu schaffen und richtete an den Autos mehrere hundert Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

