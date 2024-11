Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 01.11.2024

Leer (ots)

++Kellereinbruch++Bremsleitung durchtrennt++Mehrere Verkehrsdelikte++Tuningtreffen++Zeugensuche nach Verkehrsunfall++

Kellereinbruch

Emden - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein bisher unbekannter Täter in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Wielandstraße eingebrochen. Dort hat dieser dann die Schränke durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, kann noch genau gesagt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Bremsleitung durchtrennt

Emden - Bereits am Mittwoch hat tagsüber ein bisher unbekannter Täter die Bremsleitung bei einem E-Roller durchtrennt. Der Roller stand bei einem Fahrradstand in der Herderstraße. Glücklicherweise hat die Nutzerin des Rollers diesen Umstand vor dem neuerlichen Fahrtantritt erkannt, so dass nichts Schlimmes mehr passierten konnte. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Mehrere Verkehrsdelikte

Leer - Am Donnerstag führte gegen 13:30 Uhr ein 32-jähriger Mann aus Weener seinen Pkw unter dem Einfluss von Amphetaminen im Stadtgebiet von Leer. Ein Vortest auf der Polizeidienststelle bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt durch Einbehalten des Fahrzeugschlüssels unterbunden. Das hinderte diesen jedoch nicht daran, sich mittels Zweischlüssel erneut ans Steuer zu setzen. Bei einer weiteren Kontrolle durch die Polizei in Weener in der Heidjer Straße gegen 14:40 Uhr wurde auch der Zweitschlüssel einbehalten und ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Hesel - Eine Blutentnahme wurde bei einem 26-jährigen Pkw-Führer aus Hildesheim durchgeführt. Dieser war am Donnerstag gegen 18:30 Uhr in Hesel auf der Auricher Straße unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei mussten diese eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine feststellen, die Weiterfahrt wurde folglich untersagt.

Rhauderfehn - Bei einem 20-jährigen Pkw-Führer aus Rhauderfehn musste der Führerschein sichergestellt werden. Dieser war am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Straße Untenende mit seinem Pkw unterwegs, obwohl dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Tuningtreffen

Hesel - In Hesel gab es am Donnerstag in der Zeit von 18 bis 01 Uhr auf den Parkplätzen der Lebensmittelmärkte in der Straße Im Brink ein Tuningtreffen. Dieses Treffen war im Internet zuvor umworben worden. Ca. 400 Pkw und ca. 900 Personen fanden sich an der Örtlichkeit ein. Die Veranstaltung nahm einen ruhigen und friedlichen Verlauf. Die Polizei musste jedoch bei 7 Fahrzeugen u.a. feststellen, dass die Nutzer Veränderungen vorgenommen hatten, die mit der Betriebserlaubnis nicht in Einklang zu bringen waren. Zudem mussten mehrere Anzeigen geschrieben werden wegen des unnötigen Erzeugens von Lärm durch das Aufheulenlassen des Motors. In einem Falle wurde das Fahrzeug sogar sichergestellt, da das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war und erhebliche Mängel hatte. Zudem waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen. Der 30-jährigen Fahrzeugführer aus Hesel hatte auch keine Fahrerlaubnis, so dass die Fahrt ohnehin beendet war.

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Emden - Bereits am letzten Samstag (26.10.) kam es gegen 15 Uhr auf dem Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 45-jährige Fußgängerin aus Emden ging dort mit ihrem angeleinten Hund spazieren. Ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr zwischen ihr und dem Hund hindurch. Hierbei verhakte sich die Leine und riss diese aus der Hand der Fußgängerin. Diese erlitt dadurch starke Schmerzen im Handgelenk. Der E-Scooter-Fahrer fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

