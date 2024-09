BPOL NRW: 49-Jährigen geschlagen - Bundespolizei schreitet ein

Hamm (ots) - Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Hamm soll eine 55 -jährige Frau am Montagnachmittag (9. September) das Kleinkind einer 23-jährigen Reisenden in einem Regionalzug rassistisch beleidigt haben und bedrohlich auf die beiden zugegangen sein. Als ein 24-jähriger Mann aus Hamm sich schützend vor die beiden stellte und die Frau aufforderte dies zu ...

