BPOL NRW: Bei der Einreise aus der Türkei - Bundespolizei zieht 3000 Euro Geldstrafe ein

Dortmund - Hannover (ots) - Am Sonntagmittag (8. September) entwendeten zunächst Unbekannte im Dortmunder Hauptbahnhof ein Gepäckstück. Mit Hilfe einer Videoauswertung ermittelten Bundespolizisten so die Verdächtigen sowie einen weiteren Beschuldigten. Ein Großteil des Diebesgutes konnte so an den Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen 13:30 Uhr sollen vier ...

