BPOL NRW: Rucksack gestohlen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige und weiteren Dieb

Dortmund - Hannover (ots)

Am Sonntagmittag (8. September) entwendeten zunächst Unbekannte im Dortmunder Hauptbahnhof ein Gepäckstück. Mit Hilfe einer Videoauswertung ermittelten Bundespolizisten so die Verdächtigen sowie einen weiteren Beschuldigten. Ein Großteil des Diebesgutes konnte so an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Gegen 13:30 Uhr sollen vier Männer in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof Dortmund einen Rucksack entwendet haben. In diesem befanden sich ein Laptop, eine Powerbank, Ladegeräte, Tablet-Stifte und eine Geldbörse mit EC- und Kreditkarte eines 24-Jährigen. Der Deutsche hatte den schwarzen Rucksack vor sich auf dem Boden abgestellt. Der Geschädigte wurde anschließend gemeinsam mit einer Zeugin in der Bundespolizeiwache vorstellig. Diese konnten Beschreibungen zu den Unbekannten abgeben. Zeitgleich wurde die Kreditkarte mit mehreren Abbuchungen in einem Kiosk belastet. Die Beamten führten eine Videosichtung durch und stellten so die Männer im Hauptbahnhof fest. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gelang es den Einsatzkräften, einen 22-Jährigen zu identifizieren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die anderen drei Tatverdächtigen den Hauptbahnhof in Richtung ZOB verlassen hatten. Zeugen gaben zudem an, dass diese in einen Bus in Richtung Hannover eingestiegen seien.

Die Einsatzkräfte brachten den polnischen Staatsbürger (22) sowie seinen Begleiter zur Bundespolizeiwache. Bei einer Durchsuchung fanden sie einen Teil des Stehlguts (Ladegeräte und Tablet-Stifte) sowie mehrere Zigarettenschachteln auf. Zunächst bestand der Verdacht, dass sich das weitere Diebesgut bei den drei polnischen Staatsangehörigen (23, 23, 26) im Bus befinden könnte. Eine Videoauswertung ergab jedoch, dass der Hannoveraner (22) den Rucksack in der Haupthalle abstellte und anschließend ein Mann diesen durchwühlte und mitnahm. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Syrer führte zum Erfolg. Der 31-jährige Dortmunder führte das gestohlene Gepäckstück mit sich. Die Uniformierten stellten das Diebesgut sicher. Das Portemonnaie samt Bankkarten befand sich jedoch nicht darin.

Die Bundespolizisten übergaben dem 24-Jährigen sein Eigentum und leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen das Quartett und den 31-Jährigen ein.

