Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe eines schwarzen Mercedes ein (20./21.08.2024)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Folge einer mutwilligen Beschädigung eines in der Steißlinger Straße geparkten Autos. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag schlug ein unbekannter Randalierer die Frontscheibe des auf Höhe eines Hochhauses am Straßenrand abgestellten schwarzen Mercedes der E-Klasse mit einem unbekannten, mutmaßlich spitzen Gegenstand, ein.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

