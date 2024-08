Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 314

Schwarzwald Baar Kreis) Auto kommt von der Straße ab (22.08.2024)

Blumberg - B 314 (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 314 bei Epfenhofen ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Ein 19 Jahre alter Mann war gegen 8:30 Uhr mit einem Mercedes in Richtung Waldshut unterwegs. Auf der Strecke kam der Autofahrer mit seinem Wagen nach links von der Straße ab und streifte dabei dortige Leitplankenelemente. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

