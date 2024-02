POL-ST: Westerkappeln, Lkw von Firmengelände entwendet

Rheine (ots) - Am Donnerstag (08.02.) ereignete sich in Mesum gegen 08.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihr Kleinkind leicht verletzt wurden. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Don-Bosco-Straße in Richtung Am Flöddert. Ihr Kind befand sich im Fahrradkindersitz hinter ihr. Etwa auf Höhe der Feuerwache kam ihnen ein dunkler Kleinwagen der Marke VW ...

