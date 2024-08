Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Renault-Fahrer mit rücksichtsloser Fahrweise unterwegs - Hinweise erbeten (15.08.2024)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es am Donnerstag, den 15.08.2024 gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 33 durch einen Fahrer eines schwarzer Renault Kadjar beim Überholen zu einer rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise gekommen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Audis fuhr auf Höhe Kopsbühl in Richtung Bad Dürrheim. Hierbei überholte ihn der Renault-Fahrer trotzt unzureichender Sicht und Überholverbots. Ein gerade im Gegenverkehr auf die B 33 auffahrendes Auto und der Fahrer des Audis mussten in der Folge beide eine Gefahrenbremsung durchführen um nicht mit dem wieder Einscherenden Renault zusammenzustoßen. In der Folge überholte der Mann auf Höhe der Einmündung zur B 27 noch einen Lastwagen auf der rechten Spur um gleich danach seine Spur zu kreuzen und nach links abzubiegen. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch die Fahrweise des Renault-Fahrers gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 07721 / 40474555 zu melden.

