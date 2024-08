Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung auf der Friedrich-Ebert-Straße (21.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch ist es, gegen 23:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Ein 30-Jähriger geriet mit zwei unbekannten Männern in Streit, nachdem diese ihn nach einer Zigarette fragten. in der Folge des Gesprächs schlugen die Zwei den jungen Mann ins Gesicht. Dieser brach sich durch die Faustschläge die Nase. Anschließend flüchteten sie. Ein Rettungswagen versorgte den 30-Jährigen und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Bei den beiden Personen handelt es sich um zwei Männer, zwischen 170 und 185 Zentimetern groß, mit dunklen Haaren. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07720 / 85000 zu melden.

