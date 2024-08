Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheiben mutwillige beschädigt (20.08.2024 - 21.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Sachbeschädigungen an zwei Geschäften begangen hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag, 20 Uhr auf Mittwoch, 10 Uhr. In der Luisenstraße beschädigte der Gesuchte mit einem Gegenstand mehrere Fensterscheiben der dort ansässigen Geschäfte. Die genaue Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Personen, die Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 / 939480, zu melden.

