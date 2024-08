Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mülleimerbrand durch Zigaretten (21.08.2024)

Donaueschingen (ots)

Einen beschädigten Heizkörper und Mülleimer, hat ein 22-Jähriger in einem Wohnhaus der Reichenauer Straße, zu verantworten. Er hatte am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, eine Zigaretten nicht richtig gelöscht. Nach dem Rauchen leerte der junge Mann seinen Aschenbecher in einen Mülleimer, der im Bad unter einem Waschbecken stand. Dabei übersah er, dass die vorher gerauchte Zigarette nicht gänzlich aus war. In dessen Abwesenheit entwickelte sich ein kleiner Brand der im Bad zu Beschädigungen von etwa 10.000 Euro führte. Der Brand löschte sich glücklicherweise selbstständig und ein größeres Schadensereignis blieb aus. Die Wohnung musste nur belüftet werden und blieb bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell