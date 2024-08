Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zusammenstoß mit Traktoranhänger (21.08.2024)

Bräunlingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, hat sich auf der Hüfinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 29 Jahre alter Traktorfahrer bog von der Hüfinger Straße nach links auf die Dögginger Straße ab. Dabei schwenkte sein Anhänger so weit aus, dass er mit einem dahinterfahrenden Mercedes Lastwagen eines 32-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall verletzte sich niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell