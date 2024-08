Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf LIDL Parkplatz - Zeugenaufruf (19.08.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Montagmittag, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, hat sich auf dem LIDL Parkplatz in der Industriestraße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Parkvorgang einen abgestellten silbernen Toyota Auris am Heck. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchtet der Unbekannte anschließend von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 949500.

