POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall an der Georg-Fischer-Straße verletzt (21.08.2024)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall an der Einmündung der Freibühlstraße auf die Georg-Fischer-Straße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 58-jähriger Fordfahrer bog von der Georg-Fischer-Straße kommend nach rechts in die Freibühlstraße ab und stieß dabei mit einer auf dem Radweg der Georg-Fischer-Straße fahrenden 75-jährigen Radlerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand durch die Kollision geringer Sachschaden.

