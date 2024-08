Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, K6158, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Hardstraße verletzt (20.08.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Hardstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist. Ein 26-Jähriger fuhr mit einer Ducati auf der Hardstraße in Richtung Worblingen. Als der Biker einen Lastwagen überholte, geriet er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über seine Maschine, fuhr auf den dortigen Radweg und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne. Der 26-Jährige flog in ein angrenzendes Feld, dass Motorrad riss durch den Aufprall mit der Laterne in zwei Teile. Der junge Mann erlitt diverse Schürfwunden und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An der Ducati entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Höhe des an der Straßenlaterne entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell