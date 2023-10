POL-BO: Exhibitionist in Herne: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bochum (ots) - Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel: Bei einem Unfall in Bochum-Altenbochum sind am Mittwoch, 11. Oktober, zwei Menschen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Bochum war gegen 18 Uhr auf der Wittener Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 109 wechselte er auf den zweiten Fahrstreifen und stieß dabei mit dem neben ihm fahrenden Autofahrer (53, ...

